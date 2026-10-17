Когда о простое работников нужно сообщить в службу занятости

Работодатель должен направить сведения в течение трех рабочих дней после принятия решения о простое. Обязанность действует, даже если остальные сотрудники продолжают работать в обычном режиме.

О введении простоя для отдельных работников нужно известить государственную службу занятости. Причина простоя, в частности вывод транспортного средства из эксплуатации, на эту обязанность не влияет. Об этом сказал Роструд на портале Онлайнинспекция.рф.

Работодатель должен передать информацию в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий. Такое требование установлено ст. 53 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации».

Сообщать о простое необходимо и в том случае, когда он касается только части персонала, а остальные работники организации продолжают трудиться в обычном режиме.