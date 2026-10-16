Общий бухгалтер у нескольких компаний может вызвать подозрения ФНС в дроблении бизнеса

Если несколько организаций пользуются услугами одного бухгалтера, это само по себе не считается дроблением бизнеса. Однако в сочетании с общими сотрудниками, помещениями и распределением выручки такой признак может привлечь внимание налоговой.

Наличие общего бухгалтера у нескольких компаний не нарушает законодательство и не доказывает искусственное дробление бизнеса. Об этом «Клерку» рассказал заместитель главного бухгалтера консалтинговой компании «Джей Си» Алексей Глинчев.

«Сам по себе общий бухгалтер — это нейтральный факт, который не является нарушением закона. Он не доказывает ни дробление, ни самостоятельность фирмы. Если бы было иначе, то не были бы так востребованы услуги бухгалтера на аутсорсе», — пояснил эксперт.

По его словам, риски возникают, когда общий бухгалтер — лишь один из признаков взаимосвязанности организаций. ФНС может обратить внимание на компании, у которых совпадают сотрудники, учредители, офисы и контактные телефоны.

Особое значение имеет распределение выручки между организациями таким образом, чтобы каждая из них оставалась в пределах лимитов УСН.

При проверке налоговая оценивает совокупность обстоятельств:

Единый центр управления — фактически решения за несколько компаний принимает одно руководство.

Общие ресурсы — организации используют одни помещения, персонал или транспорт.

Единый производственный процесс — компании участвуют в общей цепочке производства товаров или оказания услуг.

Отсутствие самостоятельной деловой цели — организации созданы преимущественно для сохранения права на УСН.

Распределение выручки и прибыли между взаимосвязанными компаниями.

Общий кадровый отдел, обслуживающий несколько организаций.

При этом совпадение отдельных признаков не означает автоматического признания бизнеса раздробленным. Налоговая должна оценивать, ведут ли компании самостоятельную деятельность или фактически работают как единый бизнес.

«Проблема возникает, когда наличие общего бухгалтера сочетается с другими признаками», — подчеркнул Глинчев.

Эксперт также напомнил о правилах оформления трудовых отношений. Бухгалтер не может одновременно иметь несколько основных мест работы. Если специалист трудоустроен в одной компании по основному месту работы, в других организациях его необходимо оформлять по совместительству.

Для совместителей действуют ограничения рабочего времени: не более 4 часов в день , если в этот день сотрудник занят на основной работе;

полный рабочий день допускается, когда специалист свободен от основной работы;

за месяц продолжительность работы по совместительству, как правило, не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Количество работодателей, с которыми можно заключить договоры о совместительстве, Трудовой кодекс в общем случае не ограничивает.

Чтобы снизить налоговые риски, компаниям важно не просто разделять бухгалтерское обслуживание, а обеспечивать реальную самостоятельность бизнеса: иметь обоснованные деловые цели, документально подтверждать хозяйственные операции и не распределять выручку искусственно ради сохранения налоговых льгот.