Через взломанные Госуслуги мошенники могут оформить кредит и налоговый вычет

Злоумышленники также могут выпустить электронную сим-карту на имя владельца аккаунта или продать его персональные данные. МВД рекомендует не сообщать коды из СМС и приложений.

Взлом аккаунта на Госуслугах позволяет мошенникам подать заявку на кредит или микрозайм от имени владельца. Злоумышленники могут войти в онлайн-банк и заказать справку 2-НДФЛ.

Преступники также могут через личный кабинет налогоплательщика оформить налоговый вычет и указать для выплаты свой банковский счет. Кроме того, доступ к аккаунту позволяет выпустить электронную сим-карту и использовать ее в мошеннических схемах. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

Полученные сведения могут продать третьим лицам. В числе доступных данных — адрес, СНИЛС, паспортные сведения, информация из других документов и номера счетов.

Сообщения о якобы взломанном аккаунте часто оказываются уловкой, предупредили в МВД. Нельзя передавать коды из СМС или приложений, подтверждать операции под давлением, переходить по ссылкам от неизвестных и сообщать персональные данные по телефону.