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Интернет и технологии
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Через взломанные Госуслуги мошенники могут оформить кредит и налоговый вычет

Злоумышленники также могут выпустить электронную сим-карту на имя владельца аккаунта или продать его персональные данные. МВД рекомендует не сообщать коды из СМС и приложений.

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Взлом аккаунта на Госуслугах позволяет мошенникам подать заявку на кредит или микрозайм от имени владельца. Злоумышленники могут войти в онлайн-банк и заказать справку 2-НДФЛ.

Преступники также могут через личный кабинет налогоплательщика оформить налоговый вычет и указать для выплаты свой банковский счет. Кроме того, доступ к аккаунту позволяет выпустить электронную сим-карту и использовать ее в мошеннических схемах. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

Полученные сведения могут продать третьим лицам. В числе доступных данных — адрес, СНИЛС, паспортные сведения, информация из других документов и номера счетов.

Сообщения о якобы взломанном аккаунте часто оказываются уловкой, предупредили в МВД. Нельзя передавать коды из СМС или приложений, подтверждать операции под давлением, переходить по ссылкам от неизвестных и сообщать персональные данные по телефону.

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Комментарии
3
  • B
    bogdanovv

    ну все условия для мошенников

  • Т
    Тыжглавбух

    все надежно, все защищено, говорили они...

  • Т
    Тыжглавбух

    как удобно для мошенников, все возможности в одном месте, и данные, и услуги... взломал, зашел, выпустил симку, оформил кредит, продал квартиру-машину- ну красота жеж!

    и никто не виноват! вы все сами! что это мошенники- докажите попробуйте! пишите в техподдержку, ответят через стопицот лет отпиской!

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