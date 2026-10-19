Сотрудники вернулись из поездки ночью: надо ли оплачивать сверхурочные? Ответ Роструда
В командировке оплата за фактически отработанное время не предусмотрена
Работодатель планирует отправить работников в однодневную командировку в подразделение в другом городе на автомобиле работодателя с водителем. Время выезда в командировку – 9:00, время возвращения пока не известно.
Будет ли считаться время возвращения из командировки сверхурочной работой, если работники приедут после окончания рабочего дня, спросили Онлайнинспекцию. Рабочий день сотрудников – с 8:30 до 17:00.
«В командировке оплата за фактически отработанное время не предусмотрена. В связи с этим оснований для оплаты сверхурочной работы в рабочие дни в командировке нет», — пояснил Роструд.
За все дни работы по графику за работником сохраняется средний заработок. Это предусмотрено п. 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. постановлением правительства от 16.04.2025 № 501). Также работнику выплачиваются суточные.
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