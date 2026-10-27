Работника можно уволить без его подписи на приказе — это подтвердил суд

Отсутствие подписи сотрудника на приказе об увольнении не делает увольнение незаконным. Работодатель может зафиксировать отказ непосредственно на документе, но важно подтвердить, что работника действительно ознакомили с приказом.

Если сотрудник отказывается подписывать приказ об увольнении, работодателю необходимо зафиксировать этот факт. Достаточно сделать соответствующую запись на самом приказе, соблюдая требования ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ. Об этом «Клерку» рассказала основатель и управляющий партнер ГК «РосКо», кандидат экономических наук Алена Яковлева.

По словам эксперта, сначала работнику нужно предложить ознакомиться с документом и подписать его. Если он отказывается, следует пригласить не менее двух свидетелей и повторно предложить поставить подпись. При необходимости текст документа можно зачитать вслух.

«Отказ от подписи не означает, что сотрудник не ознакомлен с документом — факт подтверждают актом, записью на приказе или доказательствами направления», — пояснила Яковлева.

В качестве примера эксперт привела дело, которое рассмотрел Новосибирский областной суд. Работник отказался подписывать приказ об увольнении, а работодатель в присутствии свидетелей сделал на документе запись: «От подписи отказался, с приказом ознакомлен».

Суд признал, что работодатель выполнил требования трудового законодательства. Отсутствие личной подписи работника само по себе не сделало увольнение незаконным (апелляционное определение от 02.08.2016 № 33-7721/2016).

Яковлева предупредила, что ошибки при фиксации отказа повышают риск судебного спора. Например, если работодатель не сможет подтвердить, что предъявлял приказ сотруднику, или не укажет обстоятельства отказа.

Для дистанционных работников эксперт рекомендует использовать заказные письма с описью вложения, электронную почту или мессенджеры с учетом установленного порядка взаимодействия. При этом необходимо сохранять доказательства отправки документов.