Сотрудника признали негодным в конце рабочего дня: платить ли за этот день зарплату?

Если заключение работник получил по окончании рабочего дня, ему нужно выплатить зарплату за этот день.

Работник прошел обязательный медосмотр, и вечером 12 октября 2026 года получил заключение, согласно которому он не допущен к выполнению своей работы по состоянию здоровью. На следующий день работник обратился в больницу и открыл лист временной нетрудоспособности.

Нужно ли было работодателю отстранять сотрудника 12 октября, спросили Онлайнинспекцию. Предыдущий медицинский осмотр работника действовал до 14.10.2026.

«Полагаем, что не нужно, если заключение работник получил по окончании рабочего дня. В связи с этим работник имеет право получить заработную плату за фактически отработанный день», — пояснил Роструд.

Обязанность работодателя отстранить от работы сотрудника, не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, закреплена в абз. 4 ч. 1 ст. 76 ТК.