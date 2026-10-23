Можно ли провести спецоценку на вакантном месте: ответ Роструда

Нельзя провести СОУТ, если на рабочее место еще не наняли сотрудника.

Роструд ответил, можно ли провести спецоценку условий труда на вакантном рабочем месте

«Специальная оценка условий труда на вакантном рабочем месте не может быть проведена, так как при отсутствии работника штатные производственные (технологические) процессы на таком рабочем месте не осуществляются», — пояснило ведомство.

В соответствии с п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда от 21 ноября 2023 г. № 817н, исследования и измерения вредных и опасных факторов проводятся в ходе осуществления штатных производственных процессов или штатной деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного оборудования, материалов и сырья.