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Эксклюзив

За удаленную работу сотрудника из-за границы работодателю грозит штраф до 100 тысяч рублей

Если сотрудник российской компании переехал за границу и продолжает работать дистанционно, у работодателя могут возникнуть проблемы с трудовым законодательством и налогами. При этом юристы расходятся во мнении, нужно ли расторгать трудовой договор.

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Минтруд считает, что оформлять дистанционную работу за пределами России по трудовому договору нельзя. Вместо этого ведомство рекомендует заключать ГПД, рассказала «Клерку» юрист МГКА «Бюро адвокатов Де-юре» Дарья Александрова.

Однако юрист Михаил Ажгиревич отметил, что прямого запрета в ТК РФ нет, а суды и отдельные ведомства допускают такие трудовые отношения. По его оценке, из-за разногласий в правоприменении компания рискует получить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом сотрудник не обязан сообщать о переезде, если такое требование не предусмотрено трудовым договором или локальными актами работодателя. Уволить его из-за смены страны проживания можно только в том случае, если переезд мешает выполнять работу на прежних условиях.

НДФЛ с зарплаты дистанционного сотрудника удерживают по ставкам от 13% до 22% независимо от налогового резидентства. Для выплат по ГПД действуют отдельные правила, которые зависят от источника дохода и условий выполнения работы.

Эксперты также предупреждают о рисках нарушения требований охраны труда и переквалификации ГПД в трудовой договор. Работодателям рекомендуют заранее согласовывать место дистанционной работы и письменно оформлять изменения условий трудового договора.

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