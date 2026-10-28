За удаленную работу сотрудника из-за границы работодателю грозит штраф до 100 тысяч рублей

Если сотрудник российской компании переехал за границу и продолжает работать дистанционно, у работодателя могут возникнуть проблемы с трудовым законодательством и налогами. При этом юристы расходятся во мнении, нужно ли расторгать трудовой договор.

Минтруд считает, что оформлять дистанционную работу за пределами России по трудовому договору нельзя. Вместо этого ведомство рекомендует заключать ГПД, рассказала «Клерку» юрист МГКА «Бюро адвокатов Де-юре» Дарья Александрова.

Однако юрист Михаил Ажгиревич отметил, что прямого запрета в ТК РФ нет, а суды и отдельные ведомства допускают такие трудовые отношения. По его оценке, из-за разногласий в правоприменении компания рискует получить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом сотрудник не обязан сообщать о переезде, если такое требование не предусмотрено трудовым договором или локальными актами работодателя. Уволить его из-за смены страны проживания можно только в том случае, если переезд мешает выполнять работу на прежних условиях.

НДФЛ с зарплаты дистанционного сотрудника удерживают по ставкам от 13% до 22% независимо от налогового резидентства. Для выплат по ГПД действуют отдельные правила, которые зависят от источника дохода и условий выполнения работы.

Эксперты также предупреждают о рисках нарушения требований охраны труда и переквалификации ГПД в трудовой договор. Работодателям рекомендуют заранее согласовывать место дистанционной работы и письменно оформлять изменения условий трудового договора.