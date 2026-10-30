Праздники не оплачивают: как правильно рассчитывать отпускные в январе и мае 2027 года

При одинаковой зарплате размер отпускных обычно не зависит от выбранного месяца. Но отдых рядом с праздниками позволяет продлить перерыв за счет выходных.

Отпуск в месяце с небольшим числом рабочих дней может уменьшить общую сумму зарплаты и отпускных. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. Отпускные рассчитывают по среднему дневному заработку за предыдущие 12 календарных месяцев, а стоимость рабочего дня по окладу в коротком месяце выше.

В 2027 году отпуск с 11 по 15 января позволит отдыхать 18 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 17 января 2027 года. Отпуск с 24 по 26 февраля даст восемь дней отдыха, с 9 по 12 марта — девять дней, а с 4 по 7 мая — десять дней. Если оформить отпуск на 1–3 ноября, перерыв продлится девять дней — с 30 октября по 7 ноября.

«Праздничные даты, попавшие в ежегодный отпуск, из его продолжительности исключаются и отпускными не оплачиваются. Перенесенные выходные входят в отпуск на общих основаниях. Например, 4 ноября исключается из подсчета, 5 ноября считается днем отпуска», — пояснил Чаплин.

Разделить отпуск можно только по соглашению с работодателем, при этом одна из частей должна длиться не менее 14 календарных дней. Выбранные даты должны соответствовать утвержденному графику отпусков.