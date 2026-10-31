Июль, август и сентябрь принесут максимальные отпускные выплаты в 2027 году

Погода и семейные обстоятельства остаются ключевыми факторами при планировании отдыха. Каждый четвертый назвал июль идеальным временем для отпуска, а на предпочтения работников существенно влияют их возраст, пол и уровень дохода.

Каждый четвертый россиянин считает июль лучшим месяцем для отпуска. Второе место занял август, который выбрали 22% респондентов. Замыкает тройку лидеров сентябрь с результатом 16%. Примечательно, что именно в эти месяцы в 2027 году размер отпускных будет максимальным.

Еще 10% участников опроса назвали идеальным временем для отдыха июнь, а 7% предпочитают май. Самым непопулярным месяцем оказался март, за который проголосовали менее 1% опрошенных. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Исследование показало, что предпочтения зависят от пола, возраста и уровня дохода. Женщины чаще выбирают июль и май, тогда как мужчины отдают предпочтение августу и июню. Россияне старше 45 лет чаще планируют отпуск на август и сентябрь, а сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет чаще других рассматривают июнь и июль.

Главным фактором при выборе времени отдыха остается хорошая погода — ее назвали 23% респондентов. Для 21% решающую роль играют семейные обстоятельства, включая отпуск второй половины и школьные каникулы детей. Еще 16% россиян ориентируются исключительно на собственные предпочтения. Реже на выбор месяца влияют рабочая нагрузка, отношение руководства, наличие накоплений, стоимость поездок и риск профессионального выгорания.