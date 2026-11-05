Сотрудник подписал договор, пропал и год не выходит на связь: Онлайнинспекция подсказала, как от него избавиться

Роструд разрешил аннулировать трудовой договор, если человек так и не вышел на работу.

Год назад сотрудник подписал трудовой договор и приказ о приеме, но к исполнению своих трудовых обязанностей так и не приступил. На связь не выходит, по месту прописки на письма не отвечает. Компания составляла акты о невыходе.

Можно ли аннулировать сейчас договор, так как человек так и не начал работать, и заработную плату соответственно не получал, спросили Онлайнинспекцию.

«Полагаем, что можно, если работник действительно не приступал к работе в день, указанный в трудовом договоре», — ответил Роструд.

Согласно ч. 2 ст. 61 ТК, работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором.

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным (ч. 4 ст. 61 ТК РФ).