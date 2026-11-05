Можно ли гражданскому сотруднику системы МВД открыть самозанятость? Ответ Роструда

Гражданским сотрудникам МВД можно подрабатывать и быть самозанятыми.

Онлайнинспекция разъяснила, есть ли у гражданского работника системы МВД право стать самозанятым.

Человек трудоустроен по трудовому договору в организации системы МВД России как специалист гражданского персонал. То есть работает в полицейском подразделении не по контракту, как сотрудники полиции со званиями, а по обычному трудовому договору, как бюджетник.

Его рудовая деятельность регулируется не законом «О полиции», а ТК.

Можно ли ему работать параллельно в какой-нибудь другой организации, можно ли оформить самозанятость, спросил пользователь.

«Трудовое законодательство это не запрещает», — пояснил Роструд.

Такой ответ ведомство дало на оба вопроса.