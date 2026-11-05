Основной работник переходит на полную ставку: можно ли из-за этого уволить совместителя?

Внешний совместитель оформлен в организации на 0,25 ставки по бессрочному трудовому договору. Можно ли уволить совместителя на основании ст. 288 ТК в случае перевода основного работника, уже занимающего ту же должность, с 0,75 на целую ставку, спросили Онлайнинспекцию.

«Не вправе, поскольку в этой статье говорится о приеме работника на работу, а не его переводе с неполного режима рабочего времени на полный», — пояснил Роструд.

Согласно ст. 288 ТК, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. Работодатель должен письменно предупредить совместителя не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.