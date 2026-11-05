Основной работник переходит на полную ставку: можно ли из-за этого уволить совместителя?
При переводе нельзя просто уволить внешнего совместителя.
Внешний совместитель оформлен в организации на 0,25 ставки по бессрочному трудовому договору. Можно ли уволить совместителя на основании ст. 288 ТК в случае перевода основного работника, уже занимающего ту же должность, с 0,75 на целую ставку, спросили Онлайнинспекцию.
«Не вправе, поскольку в этой статье говорится о приеме работника на работу, а не его переводе с неполного режима рабочего времени на полный», — пояснил Роструд.
Согласно ст. 288 ТК, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. Работодатель должен письменно предупредить совместителя не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.
Как вариант, сначала уволить своего сотрудника с 0,75ст., а потом принять на 1,0ст. , не забыв предупредить внешнего совместителя за 2 недели🙂🙃