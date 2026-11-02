При одновременном отпуске по уходу за ребенком пособие получит один родитель

Оба родителя вправе одновременно находиться в отпуске по уходу за ребенком. Однако ежемесячное пособие назначат только одному из них.

Одновременный отпуск по уходу за ребенком могут оформить оба родителя, разъяснили на портале «Онлайнинспекция.рф». При этом выплата пособия одному из них не лишает второго права на сам отпуск.

Отпуск предоставляют до достижения ребенком трех лет. Использовать его полностью или по частям могут мать, отец, бабушка, дед, другой родственник или опекун, который фактически ухаживает за ребенком. Такой порядок установлен ст. 256 ТК.

Если за ребенком одновременно ухаживают несколько человек, право на ежемесячное пособие получает только один из них. Это предусмотрено ч. 4 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Право на пособие сохраняется, если получатель выходит из отпуска на работу до достижения ребенком полутора лет. Это правило действует также при работе у другого работодателя, на дому, дистанционно или на условиях неполного рабочего времени.