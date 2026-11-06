Роструд разрешил заменить отгул за работу в выходной на повышенную оплату
Если сотрудник еще не использовал заработанный отгул за работу в выходной день, он вправе заменить его денежной компенсацией.
Сотрудник вправе отказаться от ранее выбранного отгула за работу в выходной день и потребовать повышенную оплату, если срок использования дополнительного дня отдыха еще не истек. Такой вывод следует из ответа Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».
Роструд указал, что работник имеет право изменить вид компенсации за работу в выходной или праздничный день. В своем ответе ведомство отметило, что считает такую замену допустимой, если период, в течение которого сотрудник может использовать отгул, еще не закончился.
В качестве обоснования инспекция напомнила нормы статьи 153 Трудового кодекса. По общему правилу работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Однако по желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха.
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