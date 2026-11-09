Сотрудник в отпуске по уходу за ребенком не планирует отдыхать в 2028 году: что писать в графике

Роструд требует включать декретниц в график отпусков, даже если они написали отказ.

Работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет до 2028 и написал заявление, что в 2028 ежегодный отпуск брать не планирует.

Онлайнинспекцию спросили – обязан ли работодатель включить данного работника в график отпусков без указания отпуска.

«Данный вопрос не урегулирован законодательством. Полагаем, что работодатель обязан указывать в графике отпусков всех работников», — ответил Роструд.

Согласно ст. 123 ТК, очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.