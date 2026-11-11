Большинство работников уже определились с датами отпуска на 2027 год

Даты будущего отпуска уже выбрали 64% работников. Финансово выгоднее всего отдыхать в апреле и сентябре.

Провести весь отпуск или основную его часть летом планируют 44% работающих россиян. Весну выбрали 9% респондентов, осень — 6%, зиму — 5%. Еще 11% работников будут отдыхать по корпоративному графику, а 25% пока не определились.

Летний отпуск запланировали 46% женщин и 42% мужчин. Зимой собираются отдыхать 7% мужчин и 2% женщин. Среди работников от 35 до 45 лет лето выбрали 49%, а среди молодежи до 35 лет — 40%. Об этом сказано в опросе SuperJob.

Летом планируют отдыхать 50% работающих родителей и 41% сотрудников без детей. При этом работники без детей вдвое чаще выбирают осень.

«В 2027 году наиболее выгодными для отпуска в финансовом плане месяцами станут апрель и сентябрь», — отметили аналитики SuperJob.

Весенний отпуск выбрали 5% работников с доходом до 100 тыс. рублей и 12% тех, кто получает от 150 тыс. рублей. В опросе участвовали 1,6 тыс. работающих россиян из 375 населенных пунктов.