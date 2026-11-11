Исследование: где в России реально платят от 100 тысяч в 2026 году

Транспорт, логистика, строительство и недвижимость лидируют по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей в крупнейших городах России. В Москве такой доход указан в 52% предложений в сфере строительства.

Вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей чаще всего встречаются в транспорте, логистике, строительстве и недвижимости. В Казани доля таких предложений в транспортной и логистической сферах достигла 55%, а среди вакансий без специальной подготовки — 42%.

В Москве лидируют строительство и недвижимость с показателем 52%. В транспорте зарплату от 100 тысяч рублей предлагают в 48% вакансий, в производстве и агропроме — в 43%. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Транспорт и логистика вошли в число лидирующих отраслей почти во всех исследованных городах. Доля высокооплачиваемых вакансий в этой сфере составила 40% в Краснодаре, 33% в Омске, 32% в Санкт-Петербурге, 31% в Екатеринбурге и 25% в Новосибирске. В Красноярске зарплата от 100 тысяч рублей указана в 49% строительных вакансий.

В сегменте топ-менеджмента доля таких предложений достигла 70% в Перми, 60% в Волгограде и 50% в Самаре. Однако речь идет о небольшом числе вакансий для узкоспециализированных специалистов. Исследование охватило около 300 тысяч вакансий, размещенных в крупнейших городах России за первые три квартала 2026 года.