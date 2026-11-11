Работодатель не может проводить несколько независимых сокращений
При дополнительном сокращении можно внести изменения в ранее изданный приказ. Должности, которые также планируют упразднить, нельзя предлагать увольняемым работникам.
Несколько сокращений нельзя проводить независимо друг от друга, поскольку у работодателя одно штатное расписание, разъяснил Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф». При необходимости компания вправе изменить приказ о сокращении численности или штата.
Работодатель обязан предлагать доступные вакансии сотруднику, которого он сокращает. Однако в перечень нельзя включать должности, которые сами подлежат сокращению.
По ч. 1 ст. 180 и ч. 3 ст. 81 ТК работнику нужно предложить подходящие вакансии в той же местности, включая нижестоящие и нижеоплачиваемые. Вакансии в других местностях предлагают, если это предусмотрено коллективным договором, соглашением или трудовым договором. Перевод возможен только с письменного согласия сотрудника и с учетом состояния его здоровья.
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