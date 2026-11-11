Задержка зарплаты станет в пять раз дороже: эксперт рассказал о скрытых рисках новой инициативы

Для работодателей просрочка выплат может стать сопоставимой по стоимости с микрозаймами, однако эксперты сомневаются, что это полностью решит проблему хронических задержек.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли законопроекты, которые ужесточают ответственность работодателей за несвоевременную выплату зарплаты. Первый проект предлагает установить минимальную компенсацию на уровне 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки.

Как рассказал «Клерку» заместитель главного бухгалтера консалтинговой компании «Джей Си» Алексей Глинчев, сейчас размер компенсации составляет 1/150 ключевой ставки ЦБ. При ставке 14% это примерно 0,093% в день, поэтому новое значение окажется более чем в пять раз выше.

По оценке эксперта, в пересчете на год такая компенсация достигает 182,5%, что сопоставимо со стоимостью микрозаймов. В результате большинству компаний станет значительно менее выгодно задерживать зарплату.

«Но есть в этой инициативе и свой нюанс. Экономическая невыгодность возникает не автоматически. Если задержка короткая, сумма может быть небольшой. Если задержка затягивается на месяцы, набегают значительные суммы. Для компаний с хроническими кассовыми разрывами это станет дополнительным финансовым давлением, но вряд ли ощутимо сократит срок задержки выплаты заработной платы», — сказал Алексей Глинчев.

Еще один законопроект меняет порядок взыскания зарплатных долгов. Сейчас приставы могут завершить исполнительное производство, если в течение двух месяцев на счетах работодателя не обнаружены деньги. Новые поправки предлагают отменить это основание.

Если изменения примут, взыскание смогут обращать не только на денежные средства, но и на другое имущество должника, включая транспорт, оборудование, недвижимость и дебиторскую задолженность. Кроме того, инспекторы труда получат право самостоятельно включать компенсацию за задержку в решение о принудительном взыскании.

По данным Росстата, на конец сентября 2026 года просроченная задолженность по зарплате достигла 2,54 млрд рублей, что на 30,2% больше, чем годом ранее. При этом основная часть долгов связана с нехваткой у компаний собственных средств.

Если закон примут, новые правила начнут действовать через 180 дней после официального опубликования и будут распространяться только на будущие периоды просрочки. Как отмечает эксперт, это позволит избежать пересчета уже накопленных долгов задним числом.