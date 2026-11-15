Эксперт оценил новые штрафы за задержку зарплаты в 182,5% годовых

Повышение компенсации за задержку зарплаты до 0,5% в день сильнее всего ударит по малому бизнесу. Эксперт предупреждает, что новая мера может обойтись компаниям значительно дороже банковских займов и привести к потере имущества.

Действующая компенсация за задержку зарплаты уже делает такие нарушения экономически невыгодными для работодателей. Об этом «Клерку» рассказал основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов.

По его расчетам, нынешняя норма в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ при ставке 14% соответствует примерно 34% годовых. Для сравнения, средняя стоимость краткосрочного кредита бизнесу в сентябре составляла 18,1%.

Никита Малов «Кто может занять в банке, тому задерживать зарплату уже почти вдвое дороже. Задерживают те, кому занять негде: по Росстату, около 99,5% просроченного долга на конец сентября возникло из-за отсутствия у работодателей собственных средств. Для таких компаний полпроцента в день из внесённого законопроекта станут очень чувствительными. Это 182,5% годовых, в пять с лишним раз больше нынешней нормы и в десять раз дороже банковского кредита»

По его словам, основная причина задержек зарплаты связана не с желанием работодателей использовать средства работников в качестве дешевого кредита, а с отсутствием собственных денег. По данным Росстата, около 99,5% просроченной задолженности по зарплате возникло именно из-за нехватки средств у компаний.

Если компенсацию увеличат до 0,5% в день, ее размер достигнет 182,5% годовых. Это более чем в пять раз выше действующих правил и примерно в десять раз дороже банковского финансирования.

Эксперт привел пример предприятия с фондом оплаты труда 3 млн рублей в месяц. Сейчас месячная задержка зарплаты обойдется ему примерно в 84 тыс. рублей компенсации, а после принятия законопроекта сумма вырастет до 450 тыс. рублей. За три месяца просрочки дополнительные выплаты достигнут 1,35 млн рублей.

По мнению Малова, особенно болезненно новые правила скажутся на небольших компаниях, которые не располагают собственными юридическими службами и финансовым резервом.

Отдельные риски связаны с механизмом взыскания долгов за счет имущества работодателя. Если на счетах компании в течение двух месяцев не будет средств, взыскание смогут обратить на другие активы. Сначала речь пойдет о непроизводственном имуществе, однако при недостаточности средств могут быть затронуты оборудование и производственные мощности.

«Долг гасится по цене ниже рынка, а выручку после этого делать уже нечем», — добавил эксперт.

Он советует собственникам бизнеса заранее подготовиться к возможным изменениям и рассмотреть открытие кредитной линии на один-два фонда оплаты труда. По его оценке, даже при текущих ставках такое финансирование окажется значительно дешевле новой компенсации за задержку зарплаты.

Недавно мы писали, что депутаты собираются заставить работодателей платить полпроцента за каждый день задержки зарплаты.