Роструд напомнил, когда работодатель может перевести сотрудника на другую должность
Без письменного согласия никак: почему нельзя перевести администратора на должность с меньшей зарплатой.
Работник в течение года трудился администратором в «Пятерочке». Менее месяца назад директор кластера и директор магазина решили перевести его на другую должность с понижением зарплаты. Новая должность подразумевает ночные смены, согласие работника не получали. Является ли данная процедура нарушением со стороны работодателя, спросили Онлайнинспекцию.
«Да, является. Перевод на другую должность возможен исключительно с согласия работника», — напомнил Роструд.
Работа по должности в соответствии со штатным расписанием – это обязательное для включения в трудовой договор условие (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК).
На основании ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.
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