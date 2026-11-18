Большинство россиян поддержало идею компенсировать сотрудникам длительные поездки на работу или включать это время в рабочие часы. Против такой меры выступил лишь каждый девятый опрошенный.

75% сотрудников считают справедливым учитывать время, потраченное на дорогу до работы и обратно. При этом 39% выступают за денежную компенсацию, а 36% предлагают официально признавать это время рабочим.

Не поддерживают инициативу 11% респондентов, еще 14% не смогли определиться с позицией. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Чаще всего за нововведение выступают молодые сотрудники до 35 лет: среди них инициативу одобряют 82% опрошенных. Особенно высока поддержка среди тех, кто ежедневно тратит на дорогу более полутора часов в одну сторону. В этой группе идею поддержал 81% участников опроса.

Женщины чаще предлагают компенсировать время в пути, тогда как мужчины немного чаще выступают за включение дороги в рабочее время.

Вместе с тем даже сторонники инициативы опасаются возможных последствий для рынка труда. По их мнению, работодатели могут начать отдавать предпочтение кандидатам, которые живут рядом с офисом. Противники идеи также указывают на сложности с учетом такого времени и предлагают расширять возможности удаленной работы и гибридного формата занятости.