В 2027 году с финансовой точки зрения отпуск выгоднее брать в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре. В январе из-за небольшого числа рабочих дней отдых может оказаться менее выгодным.

Наиболее выгодными для отпуска в 2027 году будут месяцы с максимальным количеством рабочих дней, сообщила генеральный директор ГК «Партнерство Маминой» Ирина Мамина.

К ним относятся март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Наименее выгодным месяцем станет январь.

«Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев», — пояснила Ирина Мамина. При этом зарплата за отработанную часть месяца зависит от стоимости рабочего дня.

При окладе 60 000 рублей один рабочий день в январе будет стоить 4000 рублей, а в июле — около 2727 рублей. Поэтому отпуск в январе может сильнее уменьшить зарплату за отработанные дни и снизить общий доход за месяц.