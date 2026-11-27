Запрет действует на само увольнение по инициативе работодателя. Расторгнуть трудовой договор можно после окончания отпуска или периода временной нетрудоспособности.

Уведомить работника о предстоящем сокращении во время его отпуска или больничного законно, следует из ответа специалистов Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф». При этом дата увольнения должна наступить после выхода сотрудника на работу.

Работодатель обязан персонально и под роспись предупредить сотрудника о сокращении численности или штата не менее чем за два месяца до увольнения. Такое требование установлено ч. 2 ст. 180 ТК.

Увольнять сотрудника по инициативе работодателя во время отпуска или временной нетрудоспособности запрещает ч. 6 ст. 81 ТК. Исключение предусмотрено для ликвидации организации или прекращения деятельности ИП.