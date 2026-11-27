При увольнении работодатель должен выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска за весь период работы. Неполный рабочий день или неделя не сокращают продолжительность отпуска.

Компенсацию при увольнении выплачивают за все неиспользованные отпуска, следует из ч. 1 ст. 127 ТК. Период работы на условиях неполного рабочего времени из расчета не исключается.

Такой режим не ограничивает продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, трудовой стаж и другие трудовые права работника. Это предусмотрено ч. 4 ст. 93 ТК, сказано на сайте «Онлайнинспекция.рф».

Порядок расчета среднего заработка при неполном рабочем времени не меняется. В расчет включают фактически начисленную зарплату и фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих выплате.

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении в 2027 году, мы рассказывали тут.

Средний дневной заработок для компенсации определяют путем деления начисленной за расчетный период зарплаты на 12 и на 29,3. Коллективный договор или локальный акт может устанавливать другой расчетный период, если это не ухудшает положение работников.