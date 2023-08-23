Банкротство физлиц: мифы и реальность Собрали основные заблуждения по банкротству физических лиц. Изучайте судебную практику и не совершайте подобных ошибок. 2

Миф № 1: набрал кредиты — не плати, а подай на банкротство Миф № 2: единственного жилья не лишат Миф № 3: можно «спрятать» имущество от кредиторов Миф № 4: банкротство — это бесплатно Что делать нельзя