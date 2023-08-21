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Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
В обозримом будущем все желающие граждане и компании смогут расплачиваться цифровыми рублями. В этом разборе мы собрали все, что нужно знать о новой форме денег.
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