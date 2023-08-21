Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает В обозримом будущем все желающие граждане и компании смогут расплачиваться цифровыми рублями. В этом разборе мы собрали все, что нужно знать о новой форме денег.

Законодательство о цифровом рубле Что такое цифровой рубль Цифровой рубль — это криптовалюта? Какой курс будут у цифрового рубля Для чего нужен цифровой рубль Преимущества цифрового рубля Недостатки цифрового рубля Кто сможет пользоваться цифровым рублем Как работать с цифровым рублем Могут ли цифровой кошелек заблокировать Когда цифровой рубль заработает в России