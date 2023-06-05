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- Грядут новые поправки в ЕНС
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Грядут новые поправки в ЕНС
По НДФЛ будет два уведомления, заявление о зачете и уведомление по ЕНП можно будет сдать электронно без квалифицированной подписи. Налог на имущество физлиц спишут с ЕНС досрочно, в том числе, у ИП.
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