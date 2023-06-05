Грядут новые поправки в ЕНС

По НДФЛ будет два уведомления, заявление о зачете и уведомление по ЕНП можно будет сдать электронно без квалифицированной подписи. Налог на имущество физлиц спишут с ЕНС досрочно, в том числе, у ИП.