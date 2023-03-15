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Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6% (доходы)

Азы для тех, кто только зарегистрировался и раньше с налогами и отчетностью дела не имел. Три способа уменьшить налоги ИП на фиксированные взносы в 2023 году

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