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Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6% (доходы)
Азы для тех, кто только зарегистрировался и раньше с налогами и отчетностью дела не имел. Три способа уменьшить налоги ИП на фиксированные взносы в 2023 году
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