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Как платить налоги в 2023 году. Все способы + реквизиты для платежки

В 2023 году порядок уплаты налогов изменился из-за введение единого налогового счета (ЕНС). Разберем все способы перечисления в бюджет обязательных платежей в 2023 году.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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