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- Как платить налоги в 2023 году. Все способы + реквизиты для платежки
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Как платить налоги в 2023 году. Все способы + реквизиты для платежки
В 2023 году порядок уплаты налогов изменился из-за введение единого налогового счета (ЕНС). Разберем все способы перечисления в бюджет обязательных платежей в 2023 году.
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