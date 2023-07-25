Как получить имущественный вычет: пошаговая инструкция Каждый работающий гражданин России вправе получить имущественный вычет за приобретение квартиры, земельного участка, дома и вернуть из бюджета до 650 тыс. рублей даже если покупка была с использованием кредитных средств. Читайте далее, с чего начать и куда следовать. 2

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