Как получить сведения о зарплате через СФР без справки 182н. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как получить сведения о зарплате через СФР в 2023 году.

Видео Как изменилась форма предоставления сведений о зарплате Как получить сведения о зарплате сотрудника через СФР Как получить пособие с учетом заработной платы в 2023 году