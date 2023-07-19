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- Как получить сведения о зарплате через СФР без справки 182н. Мини-курс
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Как получить сведения о зарплате через СФР без справки 182н. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как получить сведения о зарплате через СФР в 2023 году.
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