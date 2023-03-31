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Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2023 году
Начисление районного коэффициента – обязанность работодателей на территориях, где он применим. Ошибки при расчете РК могут привести к занижению оплаты труда, что грозит штрафами за просрочку выплаты зарплаты, пени за неуплату страховых взносов и корректировкой отчетности.
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