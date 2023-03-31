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Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2023 году

Начисление районного коэффициента – обязанность работодателей на территориях, где он применим. Ошибки при расчете РК могут привести к занижению оплаты труда, что грозит штрафами за просрочку выплаты зарплаты, пени за неуплату страховых взносов и корректировкой отчетности.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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