Как рассчитать районный коэффициент к зарплате в 2023 году

Начисление районного коэффициента – обязанность работодателей на территориях, где он применим. Ошибки при расчете РК могут привести к занижению оплаты труда, что грозит штрафами за просрочку выплаты зарплаты, пени за неуплату страховых взносов и корректировкой отчетности.