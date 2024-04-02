Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс
Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
Комментарии1
Спасибо за содержательный разбор!
Важно дополнить, что срок исковой давности может быть "обнулен" (то есть начать течь заново), если, например:
1) Должник произведет частичное погашение долга.
2) Должник подпишет акт сверки с Кредитором.
Поэтому важно не совершать "лишних" действий, если планируем использовать срок исковой давности в тактике судебной защиты.