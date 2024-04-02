Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс

Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Комментарии

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  • Артём Анащенко

    Спасибо за содержательный разбор!

    Важно дополнить, что срок исковой давности может быть "обнулен" (то есть начать течь заново), если, например:

    1) Должник произведет частичное погашение долга.

    2) Должник подпишет акт сверки с Кредитором.

    Поэтому важно не совершать "лишних" действий, если планируем использовать срок исковой давности в тактике судебной защиты.