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Как уменьшить патент на взносы ИП в 2023 году

Одним из преимуществ патентной системы налогообложения является возможность уменьшить сумму патента на уплаченные в период его действия страховые взносы за себя и сотрудников. Главное— правильно оформить документы.

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