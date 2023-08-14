Как выплатить дивиденды участнику-сотруднику Как провести выплату, можно ли перечислять дивиденды частями вместе с зарплатой, есть риски переквалификации. Отвечаем на вопросы в этом разборе.

Срок для выплаты распределенной прибыли В какой срок нужно выплатить дивиденды Можно ли выплачивать дивиденды частями ежемесячно Как избежать переквалификации дивидендов в зарплату Проводки для выплаты дивидендов физлицам