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Как выплатить дивиденды участнику-сотруднику
Как провести выплату, можно ли перечислять дивиденды частями вместе с зарплатой, есть риски переквалификации. Отвечаем на вопросы в этом разборе.
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