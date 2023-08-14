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Как выплатить дивиденды участнику-сотруднику

Как провести выплату, можно ли перечислять дивиденды частями вместе с зарплатой, есть риски переквалификации. Отвечаем на вопросы в этом разборе.

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