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Как заполнить декларацию УСН «доходы»
25 апреля — крайний срок сдачи отчетности по УСН для ИП. Компании должны отчитаться еще раньше — до 25 марта. Расскажем, как правильно заполнить декларацию по упрощенке и не вызвать вопросы со стороны ИФНС.
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