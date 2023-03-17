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Как заполнить декларацию УСН «доходы»

25 апреля — крайний срок сдачи отчетности по УСН для ИП. Компании должны отчитаться еще раньше — до 25 марта. Расскажем, как правильно заполнить декларацию по упрощенке и не вызвать вопросы со стороны ИФНС.

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