Какой указывать статус плательщика в платежном поручении в 2023 году. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какой статус налогоплательщика указывать в платежном поручении в 2023 году.

Видео Где в платежке указывать статус плательщика Коды для юридических лиц Коды для участников ВЭД Коды для оплаты исполнительных документов Как заполнять поле 101 при платежах в бюджет Что делать, если в поле 101 допущена ошибка