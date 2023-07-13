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- Какой указывать статус плательщика в платежном поручении в 2023 году. Мини-курс
7 карточек
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Какой указывать статус плательщика в платежном поручении в 2023 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какой статус налогоплательщика указывать в платежном поручении в 2023 году.
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