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- Когда директора без зарплаты не надо включать в ежемесячный персотчет
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Когда директора без зарплаты не надо включать в ежемесячный персотчет
С 2023 года компании должны ежемесячно сдавать в ИФНС новый отчет – персонифицированные сведения о физлицах. Это некий расширенный аналог формы СЗВ-М, которую раньше сдавали в ПФР.
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