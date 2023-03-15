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Когда директора без зарплаты не надо включать в ежемесячный персотчет

С 2023 года компании должны ежемесячно сдавать в ИФНС новый отчет – персонифицированные сведения о физлицах. Это некий расширенный аналог формы СЗВ-М, которую раньше сдавали в ПФР.

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