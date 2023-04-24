Начисление в 1С неустойки от контрагента: пошаговая инструкция

Нарушение договора может повлечь за собой уплату неустойки. И даже, когда в договоре такое условие не прописано, кредитор вправе требовать уплату санкций в соответствии со ст. 322 ГК. Объясняем, как начислить выставленную контрагентом неустойку в 1С.