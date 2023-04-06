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Надбавки и доплаты к зарплате в 2023 году
Надбавки и доплаты входят в систему оплаты труда. Они могут носить восполняющий (компенсационный) и поощряющий (стимулирующий) характер. Конкретные условия выплаты указываются в коллективных и трудовых договорах, соглашениях и локальных нормативных актах, но с учетом размера, установленного законом.
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