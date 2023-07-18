Налоговый вычет за лечение: порядок получения и размер в 2023 году. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как получить налоговый за лечение в 2023 году.

Видео Условия для получения вычета на лечение Как оформить налоговый вычет на лечение Лимиты налогового вычета за лечение Как получить налоговый вычет за лечение Сроки предоставления налогового вычета