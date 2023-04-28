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- НДС нет и ставка НДС 0%: в чем разница + таблица-сравнение
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НДС нет и ставка НДС 0%: в чем разница + таблица-сравнение
Если ставка НДС составляет 0% или операция вовсе не облагается НДС, поставщик налог не платит. Однако разница между этими двумя понятиями – существенная.
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