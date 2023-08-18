Новые проверки ККТ. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем основания для проведения внеплановой проверки ККТ в 2023 году и ответственность за нарушения правил применения контрольно-кассовой техники.

Видео Какие проверки ККТ могут осуществляться в 2023 году Что может стать основанием для внеплановой проверки ККТ в 2023 году Какие действия могут совершать инспекторы в ходе выездной проверки Ответственность за нарушения правил применения ККТ