Новый подакцизный товар — сахаросодержащие напитки. Мини-курс За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие сахаросодержащие напитки стали подакцизными.

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