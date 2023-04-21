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- Обзор судебной практики по банкротству физлиц: почему вам не спишут долги
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Обзор судебной практики по банкротству физлиц: почему вам не спишут долги
Уверены, что для освобождения от долгов достаточно «подать на банкротство»? На самом деле банкротство далеко не всегда означает. что все долги будут списаны и платить по обязательствам не придется. Суд может «выключить» правило об освобождении от долгов. Собрали судебную практику с типичными ошибками «банкротов».
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