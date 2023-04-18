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- Поменяли правило расчета среднего дневного заработка для больничных
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Поменяли правило расчета среднего дневного заработка для больничных
Теперь у СДЗ больничных появился максимум, который раньше был только для декретных.
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