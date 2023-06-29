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Порядок действий при несчастном случае на производстве. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать во время и после того, как сотрудник получил травму на производстве.
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