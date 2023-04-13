Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить

Нужно ли согласие на обработку персональных данных, если речь идет об исполнителях по договорам гражданско-правового характера? Да, поскольку любые операции с персональными данными требуют получения предварительного согласия от физического лица.