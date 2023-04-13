и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?
- Главная →
- Разборы законов →
- Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить
3 карточки
Входит в Клерк.Премиум
Согласие на обработку персональных данных по договорам ГПХ: нужно или нет, как составить
Нужно ли согласие на обработку персональных данных, если речь идет об исполнителях по договорам гражданско-правового характера? Да, поскольку любые операции с персональными данными требуют получения предварительного согласия от физического лица.
Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью
Уже есть аккаунт с доступом?
Комментарии